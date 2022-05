Pierre ESQUEMBRE

Foreverevents organise vos évènements privés et professionnels dans la région de Toulon et le département du Var. Du conseil à la prise en charge de votre événement, on vous accompagne selon vos envies ainsi que vos besoins durant vos préparatifs, tout est mis en œuvre pour votre satisfaction et celle de vos invités, vos collaborateurs.

Foreverevents vous écoute, vous conseille, vous guide, puis supervise, le jour J, le déroulement de l'évènement, coordonne les différents prestataires en tant que maître d'œuvre et s'occupe des problèmes rencontrés.

La salle, le traiteur, les fleurs, l’animation, le logement, tant de choses à ne pas négliger ! Vous voudriez que tout soit parfait mais vous n’avez vraiment pas le temps de vous en charger ou vous avez peur de passer à côté de certaines choses ? Ne vous inquiétez pas, Foreverevents s’occupe de tout !

N’hésitez pas à me contacter pour de plus amples informations, le premier rendez-vous est totalement gratuit alors profitez-en et faites de votre évènement un moment unique.







Mes compétences :

Cuisine

Organisation d'évènements

Restauration

Aisance relationelle