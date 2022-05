Pierre-Etienne BILLEMONT

Actuellement doctorant de Droit public comparé, mes recherches portent sur l'étude des motivations extra-juridiques des Cours constitutionnelles européennes. J'effectue également une veille juridique sur les systèmes constitutionnels des pays européens, asiatiques et américains, pour le compte de mon laboratoire.

Mes compétences touchent principalement le droit comparé, le droit constitutionnel, les droits fondamentaux, le droit international, la recherche scientifique et l'enseignement.

Juriste de droit public, ma formation de droit public national et international (master 2), conjugué à des études en échanges internationaux et droit européen (master 2) me confère des capacités d'analyses des systèmes étrangers et des relations internationales de haut niveau tant du point de vue du secteur public que privé.

Ma formation et mes recherches me permettent d'avoir une excellente appréhension des situations tant à l'étranger qu'en France, et me confère un avis critiques sur les questions de procédures, de stratégie et de réglementation nationale et internationale.

J’ai eu l’opportunité de participer et d'animer différentes journées d'études et colloques en droit public, ainsi que de publier plusieurs articles spécialisés sur des grands enjeux des sociétés occidentales modernes (place des religions et laïcité, droits des femmes, autonomies et indépendance, questions migratoires).

Dans le cadre des formations que j'anime, je suis intervenu avec des publics diversifiés (cadres, étudiants, parfois élus), tant pour des formations spécialisée en droit que pour des formations d'accès et de vulgarisation du droit.

Je suis également vacataire d'enseignement pour le compte de l'Université de Lorraine dans les matières de droit et libertés fondamentaux, et droit constitutionnel.

Mes activités associatives me permettent d'être régulièrement au contact de populations diverse, d'ages et d’origines différentes. Animateur, j’aime construire avec des pratiques pédagogiques actives centrées sur les besoins des usagers: construction et approche de projet, étude pratique de cas complexes, séminaires d'études. Construire avec l'expertise d'usage demande créativité, pédagogie et une certaine humilité.



Mes compétences :

Droit public

Affaires publiques européennes

Enseignement universitaire

Droit international

Droit comparé

Droit constitutionnel

Droits de l'homme