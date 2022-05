Pierre-Etienne DUBOIS

WELCOME !



Experience in Western/Eastern Europe, USA, Northern Africa, managing industrial implementation in the Environment and Energy sectors.



Professional achievements: infrastructures implementation and operations support.



Professional skills: industrial fluids, hydraulics, water business, mechanics, chemistry, electromechanics, thermal systems.



Professional goal: operational activities related to field implementation and technical support applied to construction, commissioning, operations and maintenance, revamping.



Open to international experience (German-speaking or Spanish-speaking countries).



Expérience en France et à l'international (USA, Maghreb, Europe de l'Est) dans le cadre de pilotage de réalisations industrielles dans les domaines Environnement & Énergie.



Compétences professionnelles en installations d'infrastructures et support opérations.



Pôles de compétences: fluides industriels, hydraulique, métiers de l'eau, mécanique, chimie, électrotechnique, thermique.



Axe d'évolution professionnelle vers des postes opérationnels orientés réalisation "de terrain" en assistance technique sur des phases construction, mise en route/exploitation et travaux de maintenance/réhabilitation.



Ouvert sur l'export (pays germanophones ou hispanophones).



