Pierre-Etienne ROLLET

J'ai effectué mon parcours dans le domaine des industries agroalimentaires, en France et en Asie du Sud Est. Principalement dans le domaine de l'halio-industrie (produits de la pêche et de l'aquaculture), mais aussi dans le domaine végétal et toujours au sein de PME / ETI de 20 à 500 personnes. J'ai rempli des fonctions aussi bien commerciales (achats, vente,développement commercial) que techniques (Direction d'unité de production et Assurance Qualité). J'ai travaillé pendant 7 ans en Malaisie et à Singapour, ainsi qu'en Polynésie. Je suis actuellement consultant associé au sein d'un cabinet d'études et de conseil spécialisé sur les filières pêche et aquaculture.



Mes compétences :

Agroalimentaire

Asie

Développement

Export

International

Mer

Produits de la mer