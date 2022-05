Pierre-Evan MEURANT

Ingénieur géologue de formation, je dispose d'une spécialisation dans les domaines de l'hydrogéologie et des sites et sols pollués. Actuellement en charge de la réalisation de projets d'études scientifiques pour l'Institut LaSalle Beauvais, je m'appuie sur des compétences multiples dans des domaines variés (géosciences, informatique, logistique, management...) développées durant mes différentes expériences professionnelles.



Créatif, curieux et autonome, j'apprécie également le travail en équipe.



Mes compétences :

Cartographie SIG

Géophysique

Hydrogéologie

Dépollution

Modflow

Géologie

Géotechnique