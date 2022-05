Pierre FALEMPIN

Fort d'une expérience significative au sein du groupe Air Liquide, j'ai décidé en 2009 d'effectuer une formation continue en temps partagé dans le domaine du Contrôle de Gestion.



7 ans d'expérience en contrôle de gestion et titulaire d’un Master 2 ‘’Système d’information – Contrôle de Gestion’’ obtenu à l’IGR-IAE de Rennes en 2011, j’ai acquis une réelle expertise notamment dans l’élaboration et le suivi de budgets, les techniques de contrôle de gestion, ainsi qu’en informatique décisionnelle.



Ma fonction actuelle dans le contrôle de gestion industriel me permet de mettre à profit mes compétences dans :

- la réalisation des budgets annuels et reforcast

- la détermination des écarts, leur analyse et la mise en œuvre d'actions correctives

- la participation à la clôture mensuelle et annuelle

- l'étude de la rentabilité et de la performance opérationnelle

- la mise en œuvre du processus qualité de l'information budgétaire

- les outils de business intelligence et d'extraction de données

- les systèmes d'information.





Je reste à votre disposition pour de plus amples informations.



Mes compétences :

Gestion budgétaire

SSIS

Business Intelligence

ACCESS

ETL

SAP ERP

Comptabilité

Contrôle de Gestion

Excel

SSAS