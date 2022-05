Pierre FALGAYRAC

Mes domaines de compétences:



Industries pharmaceutique et agro alimentaire, restauration :

- Lutte contre les nuisibles

- Techniques de bionettoyage et process HACCP

- Audits et expertises de sanitation selon les normes AIB, BRC, IOP, IFS et ISO-TS 22000

- Élaboration de cahiers des charges de sanitation



Services généraux et entreprises de services (propreté, 3D, multiservices…) :

- Dératisation, désinsectisation et désinfection

- Techniques professionnelles de nettoyage

- Qualité des services, management de personnel et de chantiers



Accompagnement vers l’obtention de labels qualité (QUALIPROPRE)



Sécurité

- Élaboration-révision du Document Unique

- Prestations de service

- Travaux en hauteur

- Préparation à l’habilitation électrique H0v/B0v



Droit social des PME de services (de l'embauche au licenciement, contentieux prud'homal)



Accompagnement VAE tous diplômes, certificats et titres professionnels jusqu’au BTS



Organisation et animation de stages de formation professionnelle



Conférencier (Salons professionnels PARASITEC, PROPRAL…)



Mes publications:

"Des rats et des hommes", 216 pages - Éditions Hyform 2013

" Grand guide de lutte raisonnée contre les nuisibles urbains et en IAA", 640 pages - Éditions Lexitis 2014



Mes diplômes, titres, certificats et habilitations:

- Formateur Responsable Pédagogique (Master I - Académie de Bordeaux)



- IPRP (Intervenant en Prévention des Risques Professionnels / Domaine organisationnel – CIR n°4)



- BTS Hygiène Propreté Environnement (Académie de Lyon)



- Certifié DAPA (Ministère de l’Agriculture)





Divers:

- Conseiller Prud’homme employeur (1989–1995 - Perpignan)



- Administrateur de la CAF des P-O / Représentant des employeurs (1989-1995 Perpignan)



Handicap 80% suite à un accident de moto survenu en juillet 2010



Mes compétences :

Audit

Audit hygiène

Cahier des charges

Document Unique

Formation

Hygiène

Management

Nettoyage

Sécurité

VAE