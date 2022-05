Formateur aux outils bureautique de la suite OFFICE, principalement Excelt et Access (tous niveaux), et depuis peu, VISIO.



J'offre une formation personnalisée sur les outils et fichiers de l'entreprise, permettant ainsi aux personnes formées de rentabiliser directement l'investissement consenti en formation.



Mes compétences :

Tableaux de bord

VBA

Bases de données

Excel

Access