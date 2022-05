Pierre FAYE

Après treize années passées dans le secteur de la téléphonie, je souhaite m’ouvrir à d’autres secteurs d’activités et à d’autres postes plus ou moins complémentaires ou annexes à ceux déjà exercés.

Avec une constante : le relationnel client B to B.

Idéalement, mes préférences vont à des postes qui incluent :



- une relation commerciale et/ou gestion clientèle professionnelle

- une gestion de portefeuille avec développement/optimisation et fidélisation

- un aspect recherche, analyse et résolution de problèmes complexes

- éventuellement une part limitée de terrain, ma priorité étant plutôt un développement des ventes en sédentaire



Ma formation initiale et mon goût pour les langues font que les postes avec un volet export ou international sont tout à fait dans ma cible.

Les intitulés de poste cibles sont les suivants :

Conseiller clientèle Grand Comptes /gestionnaire de compte entreprises

Administrateur des Ventes ou gestionnaire de commandes

Assistant commercial



Agent de recouvrement