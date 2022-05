Pierre FERREIRA

Depuis Janvier 2011, Sales Specialist au sein de VMware sur les solutions de Management autour de la Virtualisation et du Cloud Computing, ma mission est de développer les ventes de ce portefeuille de logiciels auprès de clients grands comptes sur la région EMEA Sud avec un focus sur la France et le Middle East.



Auparavant, j'étais spécialiste IT Service Management chez EMC puis VMware, avec en charge le développement des ventes de la solution d'ITSM sur la zone EMEA après une expérience de 4 ans en Australie dont 1 an comme Product Manager chez Infra Corporation, éditeur d'origine de la solution d'ITSM acquise par EMC en 2008.



Mes compétences :

ITIL

Cloud computing

Virtualisation Vmware

Virtualisation & Administration

Commercial informatique