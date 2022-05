Pierre Feugas et ses partenaires dispensent leurs services de conseil aux dirigeants d'entreprises, entrepreneurs,actionnaires, cadres...

Nos domaines d'intervention sont la stratégie et sa mise en oeuvre, la gouvernance et l'accord de parties, la médiation, et surtout l'assistance à la performance opérationnelle, commerciale, industrielle, marketing, économique et financière.

Nous déployons nos expertises avec le concours de consultants confirmés et des professionnels très expérimentés. Ceux-ci rejoignent Entractive SAS, "Au service de l'action et des entrepreneurs"​ pour mettre à disposition leur savoir-faire. Même si l'expérience de conseil des cadres aguerris n'est pas toujours aboutie en tant que telle, c'est le pragmatisme et la faisabilité de nos recommandations qui priment. Entractive SAS porte les méthodes et les pratiques, héberge les experts qui se lancent, consolide le réseau en offrant une palette de services large et professionnelle.

Que vous soyez dirigeants en quête de soutien, ou cadres souhaitant mettre à profit vos connaissances, n'hésitez pas, prenez contact.

Pour en savoir plusArray



Mes compétences :

Conseil en management

Pilotage de la performance

Stratégie

Organisation