Pierre FILIPPI

J'aide les entreprises à révolutionner leur business et leurs process grâce au digital et à la technologie.

Mon expérience et mon parcours me permettent d'aborder les aspects métiers et techniques de la Transformation Digitale, de l'audit/cadrage au pilotage de programme et à l'accompagnement du changement.



Après avoir contribué durant 20 ans au développement d'un grand opérateur télécom, j'ai créé Optim & Co, cabinet de conseil spécialisé dans la Transformation, pour accompagner les entreprises dans leur optimisation et le digital.

En 2018, j'ai co-fondé le Groupe BBU (pour Build By Us) afin de répondre à une plus grande variété de besoins et mutualiser nos forces ("on va plus loin à plusieurs").

Mes principales expertises sont dans l'organisation et l'accompagnement du changement dans le cadre de Transformation Digitale (ou pas), la direction de programme transverse et l'animation d'équipes opérationnelles avec de forts enjeux Business.

J'ai de nombreuses expériences dans le B2B, la Relation Client et le marché des Télécoms, en particulier sur le déploiement de la Fibre Optique, la Transformation de process et le Digital.



Ouvert desprit et avec une forte capacité danalyse, je mobilise de manière pragmatique les énergies et la technologie pour répondre aux enjeux métier et apporter une valeur ajoutée. Engagé, orienté vers le Client et les résultats, je consacre une place importance à l'humain et au respect des autres. J'établis rapidement des relations fiables et de confiance.



Jai géré des équipes opérationnelles avec de forts enjeux Business, simplifié leur mode de fonctionnement et fluidifié les échanges avec les équipes commerciales.

La direction de programme transverse ma conduit à coordonner des équipes pluri-disciplinaires, à définir et suivre les actions avec un reporting au niveau Comité de direction.