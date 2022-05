Pierre FORTÉ

Ingénieux, technophile, passionné d'innovation (et en particulier ses processus cognitifs), j'aime être surpris, j'aime être étonné, je vénère les gens qui peuvent être brillants et accessibles en même temps.

J'aime moins : les personnes prétentieuses, celles qui sont trop compliquées et les psychopathes.



Je dirige avec passion une entreprise créée il y a maintenant 10 ans. J'aime mon équipe. Ce sont les meilleurs. The best of the best, et en plus, ils sont cools.



I'm pretty good at:

- fédérer des compétences autour d'une idée et d'un projet

- faire en sorte que mes équipiers soient les meilleurs

- prendre des décisions

- Cluedo.



I'm pretty dumb at:

- j'ai une petite tendance à croire que tout le monde est gentil...

- j'accepte difficilement les échecs

- je n'aime pas le défaitisme





Mes compétences :

Pile à combustible

Leadership

Management opérationnel

Team building

Business planning

Business development

Energies renouvelables

Business