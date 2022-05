Pierre FOUILLEN

Suite à l'obtention d'un DUT GEA option ressources humaines en 2012 et un stage effectué en Janvier 2011 en Angleterre, j'ai par la suite intégré l'IAE de Brest en Licence Sciences de Gestion, où j'ai pu continuer à développer mon projet professionnel. C'est ainsi que j'ai eu l'opportunité d'effectuer ma dernière année de licence en Finlande à travers le programme Erasmus. Cette formation, entièrement en anglais, m'a permis de m'ouvrir à un très large nombre de cultures différentes et d'appréhender au mieux les différences en termes de management, de gestion des ressources humaines ou de marketing.



J'ai intégré par la suite le Master 1 Sciences du Management de l'IAE de Brest parcours Ressources Humaines. Mon stage de fin d'année, d'une durée de 5 mois, s'est déroulé dans le service RH de Cummins Filtration Quimper. Ma mission principale a été de préparer les négociations des accords GPEC, notamment en mettant à jour les fiches de postes, en les standardisant au format international, en réalisant du benchmarking auprès de l'UIMM et de Livbag. J'ai par la suite participer à la rédaction d'un projet d'accord avec la direction. Une autre de mes missions a été de créer la Base de Données Economiques et Sociales, remplaçante des documents légaux à fournir aux partenaires sociaux.



Je suis à présent en Master 2 Management des Administrations et des Entreprises, avec une spécialisation axée sur les entreprises mutualistes ou coopératives. Je suis également en recherche d'un contrat de professionnalisation à partir de Janvier 2015 en Ressources Humaines.



Mes compétences :

Paye/Prsi

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Access

Prezi

Powerpoint

Base de Données Unique (création)

GPEC