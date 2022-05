Pierre-François BRUNET

L'AVENTURE CONTINUE

Quoi de plus gratifiant pour un manager que de faire évoluer ses collaborateurs?

Après avoir confié mon bébé (l'agence de Montpellier) à l'un de mes vendeurs qui a su maintenir les résultats et la qualité du service, j'ai la satisfaction de faire évoluer un de mes commerciaux d'Aix comme responsable de l'agence de Fréjus.

Accompagner la montée en compétence et l'évolution des personnes que l'on recrute est pour moi un aboutissement, surtout quand cela s'accompagne de nouvelles responsabilités.

En effet, je deviens responsable de zone et je devrais accompagner Stéphane dans son évolution personnelle en tant que responsable d'agence et dans l'atteinte des objectifs de son agence.

Je suis sûr qu'ensemble nous saurons être dignes de la confiance qui nous est accordée.





Responsable de l'agence ARAMISAUTO.COM d'AIx en Provence depuis le 2/12/2010.







Agé de 45 ans, j'ai su au cours des opportunités qui m'étaient offertes évoluer vers des postes à responsabilité.

Homme de terrain et d'action je suis très attaché à la satisfaction client et mon objectif professionnel est de faire passer cette volonté aux équipes que je manage.



Ayant l'esprit de compétition je ne supporte pas l'échec et je m'investis totalement dans les tâches qui me sont confiées.

Fonceur de nature, j'ai appris à nuancer mes élans pour appréhender au mieux les situations nouvelles.



Mon expérience du travail de secteur en tant qu'agent commercial m'a appris à rentabiliser au mieux l'organisation de mes tournées secteur. A cette époque et notamment dans la bijouterie, j'ai contribué à l'organisation de notre présence au salon de Lyon (création d'un stand et animation de l'équipe de vente composée de 4 commerciaux.)



Depuis, mon retour au secteur automobile m'a permis d'appréhender au mieux le management des commerciaux. Recruter former et manager une équipe sur trois sites avec des niveaux d'études et d'expérience très différents a été pour moi une pèriode très enrichissante et formatrice.



En juillet 2009, j'ai décidé de relever un nouveau challenge en intégrant la société ARAMISAUTO.COM qui m'a confié la création de la nouvelle agence Aramisauto.com (distributeur automobile multimarques) sur MONTPELLIER.

Grâce à un recrutement efficace et un investissement personnel très fort cette agence a très rapidement affiché de très bon résultats. J'ai eu la grande satisfaction de me voir confier une nouvelle mission ( décembre 2010) en prenant la responsabilité de la plus grosse agence de province (en potentiel) Aix en Provence et surtout de pouvoir promouvoir un de mes commerciaux pour me succéder à la tête de l'agence de Montpellier.

Je repars vers de nouvelles aventures dans une entreprise en plein essor qui sait reconnaître la valeur de ses collaborateurs et qui affiche une forte croissance.

A suivre;;;



