Pierre-François JALLU

Développer la totalité de l'offre AUER, fabricant français d'appareil de chauffage toutes énergies, des pompes à chaleur, de ballons thermodynamiques et d'appareils de distribution de chaleur en collectifs, auprès des distributeurs de mon secteur, en formant les commerciaux sédentaires et itinérants.

Leurs apporter les principaux arguments produits nécessaires pour leur permettre de cibler les installateurs aptes à porter et installer les solutions techniques aux clients finaux, pour l'accroissement du chiffre d'affaire de chacun, et la satisfaction des utilisateurs.

De prescrire auprès des cmistes, des promoteurs immobiliers et des bureaux d'étude, la gamme de produits nécessaires à leurs attentes et leurs besoins, et les informer sur les spécificités techniques des ces produits.