Pierre FRAY

Titulaire de diplômes dans les domaines de la sécurité au travail (domaines de la santé, la sécurité et l’environnement) et de la sécurité civile (sécurité des populations face aux risques naturels et technologiques), j'étais depuis 2010 responsable Santé Sécurité Environnement dans une entreprise des prestation de services pour les industries chimiques, pétrochimiques, valorisatrices d'ordures ménagères, ...).



Ma principale mission était de faire vivre notre système de management, avec pour objectif l'amélioration continue des aspects santé sécurité environnement.

Je maitrise ainsi les méthodes d'analyse et de prévention des risques, d'analyse d'accident, d'animation SSE.

Je sais gérer également un système documentaire réglementaire (veille réglementaire, contrôles réglementaires des équipements, ...), je procède à de l'animation SSE (accueils, causeries, flash sécurité, audits terrain), le plan de formation, le budget du service, le choix et la mise en place de nouveaux équipements, ...



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

CEFRI

Analyse d'accidents

Mise en place et maintien de certifications

Gestion de formations

Analyse de risques

Contrôle régementaire

MASE

Veille réglementaire

Prévention des risques professionnels

Prévention des risques naturels et technologiques

Techniques d'audit

Prévention des risques

Animation SSE