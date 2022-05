Pierre Frederic CHERESTAL

Bonjour,



Je réalise actuellement un Master II en Management du Tourisme et des Loisirs à l'IFAG (Sofia) dans le cadre d'un partenariat avec l'Université de Corse. Le cursus et les professeurs sont de l'Université de Corse et le diplôme sera celui de l'Université de Corse. J'ai une licence en Administration des Affaires et un Bac+4 en Sociologie. J'ai des expérience dans le domaine du Marketing et de la Communication, essentiellement lors d'un emploi occupé à Port-au-Prince, dans une agence de Marketing (DAGMAR-Haiti) entre septembre 2010 et mai 2011.



Je détiens aussi un DELF, un niveau basique en anglais, une bonne connaissance de l'internet et des logiciels de base (word, excel, powerpoint, etc.). Je veux réaliser un autre Master II en Marketing, avant d'entamer une carrière professionnelle. Je m'intéresse au tourisme, au marketing (territorial et de services), aux études de marché, à la vente, à la communication (au Community Management spécialement) et à l'élaboration de projets.



Mes compétences :

Marketing

Sociologie

Management