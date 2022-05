Pierre FROUSSART

Retraité depuis 2008, je suis bénévole à SNC (Solidarités Nouvelles face au Chômage), dans le groupe de Nancy (54). Le but de SNC est le retour à l'emploi pour les personnes privées d'emploi, à travers un soutien moral. Un accompagnement avec 2 bénévoles est proposé à ces personnes, sans limitation dans le temps. Cet accompagnement permet de rompre leur isolement; et avec l'action des bénévoles du groupe, de trouver des pistes pour faciliter le retour à l'emploi. Parallèlement, SNC finance des "Emplois solidaires" dans le secteur associatif (secteur non marchand). Le but étant de permettre, à des personnes accompagnées éloignées de l'emploi, de "reprendre pied" et d'acquérir des compétences.

En 2016, plus de 3800 demandeurs d'emploi ont été accompagnés par 2400 bénévoles répartis en France dans 182 groupes de solidarité. Solidarités Nouvelles face au Chômage, c'est aussi 110000 heures de travail financées en 2016 grâce au soutien de 3300 donateurs (site web: snc.asso.fr).

Les bénévoles du groupe de Nancy (mail: snc.nancy@gmail.com) ont accompagné et suivi, depuis juin 2006, 180 personnes en recherche d'emploi. Chaque personne volontaire est accompagnée par 2 bénévoles (le binôme), sans limitation dans le temps. Le groupe de Nancy se réunit chaque mois pour faire le point sur les accompagnements et débattre des situations rencontrées. Cet échange permet de trouver des pistes pour les personnes accompagnées. Les bénévoles suivent, chaque années des formations centrées sur l'accompagnement.

Trois autre groupes SNC ont été créés, l'un en décembre 2013 à Metz, le deuxième en mai 2015 à Epinal, et le troisième en février 2017 à Bar-le-Duc.