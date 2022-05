Pierre GABAS

J'ai fait des études dans les matériaux car j'ai toujours voulu concevoir et développer des produits



Je suis quelqu'un de Motivé, Consciencieux, Organisé et Curieux



Je suis diplômé d'un DUT Science et Génie des Matériaux, Licence Physique/Chimie parcours Matériaux, et d'un Master SPI Science et Génie des Matériaux option Polymères et Composites.



Durant ce cursus j'ai accumulé des connaissances et compétences dans plusieurs domaines touchant aux matériaux:

- Caractérisation mécanique et physico-chimique des différents type de matériaux

- Choix des Matériaux

- Polymère: conception, mise en œuvre (injection, extrusion, extrusion gonflage, thermoformage) simulation d'injection.

- Composites: conception, mise en œuvre (moulage contact, infusion, préimprégnés).

- Métallurgie: conception, Mise en œuvre (fonderie, usinage, estampage), caractérisation et détermination d'alliage.

- Céramologie: assez général (conception et mise en œuvre)



Enfin, ma mission dans le groupe Bénéteau en tant que consultant Altran, m'a permis d'entrer dans le monde du nautisme et de l'aménagement intérieur. J'ai ainsi acquis de solides connaissance en conception aménagement bois et en gestion de projet.



Logiciels utilisés :

- Catia V5

-Créo View

- Windchill

- Microsoft Office

- CES

- Moldflow Plastics

- COMSOL

- MAGICS



Mes compétences :

Conception

Développement

Catia

Plasturgie

CAO

Injection plastique

Matériaux

Métallurgie

Aménagement intérieur

Matériaux composites