Principales compétences :



- Production d'émissions TV

Grande expérience plateaux et extérieurs

Grande expérience des émissions politiques et sportives

Grande expérience des émissions en direct



- Réalisateur :

Plusieurs entretiens et documentaires réalisés



- Journaliste/interviewer

Plus d'une centaine d'interviews effectués en compagnie de sportifs (Noah, Federer, Kelly Slater, Jason Lamy Chappuis, Kim Clijsters...)