Pierre-Georges CAVALIERI

Ingénieur logiciel expérimenté,bilingue, dans les secteurs privés et publics, dans des environnements multiculturels.



• Aide à la définition du projet, analyse les besoins des clients

• Conçois, développe, test et gère l'installation de la solution

• Accompagne et forme les clients, participe à la documentation des projets et des produits



Solides compétences de coopération , communication et gestion du temps.

Livraison de logiciels et de solutions de haute qualité.



Mes compétences :

Java Swing

Microsoft Windows XP

ECLiPSe

Java

TOAD

JIRA

UNIX

SAP PS CATS

Programmable Logic Controller

Microsoft SharePoint

Bamboo

Oracle 9i

Aqua Data Studio ER Modeler

PVCS

Oracle PL/SQL

CVS

Apache Subversion

WebLogic Enterprise Application Server

Sybase

Seagate Crystal Reports

Rational ClearCase

PostgreSQL

Oracle Applications

Oracle 10G

Mercury Interactive WinRunner

Mercury Interactive TestDirector

MS Visual SourceSafe

Linux Fedora

Linux

Jboss

IntelliJ IDEA

Web 3.0

Quark Dynamic Publishing Solution

Microsoft Windows NT

Java Servlets

Java 2 Enterprise Edition

Jakarta TOMCAT Servlet Engine

GCOS

DB2

COBOL

SVN

Maven