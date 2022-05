Pierre GERVOIS

Je suis éditeur de magazines de voyage sur les Etats-Unis.

J'ai fondé et je publie deux magazines: "The STC magazine", une publication en Chinois Mandarin à destination de voyageurs chinois préparant un voyage aux USA, et "Gervois magazine", une publication en anglais sur les hôtels de luxe aux USA, pour un lectorat de voyageurs d'affaires Américains et Européens se rendant fréquemment aux USA. Gervois magazine est distribué dans 4,700 hôtels à travers le Monde, sur des compagnies aériennes et bateaux de croisière. Aussi disponible sur abonnement pour les lecteurs français sur les kiosques RELAY https://www.relay.com/gervois/power-respect-numero-1-voyage-territoires-586550-38.html?ac=1



Mes compétences :

Publicité

Luxe

Chine

Community management

Marketing

Communication

SEO

Management

China

Édition numérique