Erwan KERYER

J'ai fondé Enéis avec mes associés en 2004. Après avoir largement investi le champs des politiques sociales, et travaillé notamment avec plus de 2/3 des départements, je suis aujourd'hui en charge du développement du cabinet en ce qui concerne : son positionnement sur les marchés domestiques, son développement sur des nouveaux segments de marchés (notamment auprès des communes, des intercommunalités et des établissements hospitaliers), ses partenariats.

Je manage par ailleurs la rédaction des appels d'offre par la trentaine de consultants présents chez Enéis et les encadre dans le développement de leur activité.



Mes compétences :

Conseil

PUBLIC

Sociologie