Je suis un Directeur Juridique ayant plus de 20 années d'expérience en Cabinet international d'avocats et dans des Groupes en forte mutation, fabriquant et distribuant des produits et services Grand public.



L'intérêt pour chaque business et chaque métier, l'expérience du travail avec différents pays sont pour moi essentiels pour apporter une contribution utile dans la plupart des domaines du droit à mes Clients et aux Directions générales.



Mon objectif est de trouver et d'améliorer des solutions à la fois sur le plan juridique et du business tout en gérant le risque de façon raisonnée.



Domaines de compétence :



Management de Services Juridiques • Négotiation de Contrats • Organisation Corporate • Comités de Direction • M&A • Développement du Business International • Gestion de Portefeuilles Marques • Projets Marketing et Commerciaux • Relations Clients et Fournisseurs • Concurrence • Propriété Intellectuelle • Contentieux • Compliance • Risk Management



Vous pouvez également consulter mon profil LinkedIn sur http://fr.linkedin.com/pub/pierre-giraud/b/a7a/852/



Mes compétences :

Management Juridique

Corporate finance

Réseaux de distribution

Acquisitions / Intégrations

Management du risque

contentieux commercial

Négociation de contrats

Concurrence

Ethique et Compliance

Propriété intellectuelle