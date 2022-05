Pierre GOURVEN

Impliqué dans de nombreux projets BI, je me suis spécialisé sur la suite Microsoft BI (SSIS, SSRS, SSAS) que j'ai mis en oeuvre sur de nombreux projets dans les domaines de la Banque, de l'Administration ou de l'Industrie chez des clients tels que la Poste, le Crédit Agricole ou d'autres structures plus modestes.

J'ai également pu aborder des technologies périphériques (administration SQL Server, paramétrage et développements spécifiques Sharepoint en C#).

J'interviens sur des missions variées: cadrage, audits, stabilisation et optimisation d'existant,...



Mes compétences :

Sql server 2008

Sharepoint

SSRS

SSIS

Informatique

Consultant

PowerPivot

SSAS

SQL Server 2012

Power AMC Designer

Business intelligence

Powerview

Conception

Gestion de projet

Oracle

SQL

HP Quality Center

Méthode agile

C#

Visual Basic .Net

Modélisation des données

Jira

Confluence

Informatique Décisionnelle BI

Jira Service Desk