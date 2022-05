Pierre GRANDJEAN

Parcours réalisé dans le secteur des télécommunications, avec des responsabilités de directeur commercial et marketing, pour la vente de solutions pour entreprises (BtoB).

Ces 7 dernières années, j'ai occupé le poste de Directeur Exécutif Commercial au sein d'une entreprise industrielle de 800p, spécialisée dans les aménagements tertiaires. Depuis le début de cette année 2014, j'ai démarré une activité de consultant en organisation et management, centrée sur la performance de l'entreprise, tant commerciale que financière et logistique.

Ce parcours regroupe des expériences dans des sociétés industrielles (Schneider, Matra-NORTEL EADS et MAJENCIA), d'intégration (Matra Distribution) et de Services (Completel).

Les fonctions occupées m'ont apportées une réelle polyvalence, maîtrisant les aspects finances et gestion, marketing et commercial.

Les postes majeurs de management ont recouverts des entités de 200 personnes, dans des environnements pluri disciplinaires et avec des localisations distantes.

Ma formation initiale, EDHEC, a été complétée en 2000 par le MBA du CPA, session spécialisée pour les exécutives du Groupe Lagardère.

Mon anglais est courant (845 points TOEIC sur 990 maxi en 2002), et j'ai toujours des notions d'Espagnol.



Mes centres d’intérêts d'un point de vue professionnel sont de pouvoir accompagner le développement commercial , de manager de manière globale un centre de profits, permettant la mise en œuvre des différentes compétences ainsi que mes capacités d'entrainement et de fédération des collaborateurs.

J'envisage très sérieusement ce type d'actions dans le cadre de management de transition auprès d'entreprises souhaitant redéfinir les cibles de marchés et leur moyens d'accès associés.



Mes compétences :

Télécoms

Export

Vente

Développement commercial

Communication

Direction centre de profits

Grands comptes

Management de transition

Management

Business development manager

Direction commerciale