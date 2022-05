Pierre GRANET

• Architecte logiciel.

o Analyse des besoins clients afin de définir des propositions commerciales de service. Ces dernières comportent le dimensionnement de l’offre, le lotissement ainsi que les profils associés. Une analyse de la marge opérationnelle est faite pour que la direction valide la proposition.

o Chef de projet avec gestion d'équipe et du budget avec rapport d'avancement auprès de la direction.

o Consultant technique sur les projets. Les rôles endossés sont variés : définition du plan de déploiement, implémentation de la solution chez le client, développement.



• Les solutions mises en place sont basées sur le logiciel SmarTeam. Ce qui implique des compétences d’administrateur de bases de données Oracle.



• Les clients sont dans l’électronique (THALES, Laird Technologies), l'automobile (Volvo Construction Equipments, Michelin), l'aéronautique (Galileo Avionica, Messier Dowty, ECE), l'énergie (ITER, ALSTOM Power) et les biens de consommation (NOKIA).



• Chef de produit sur un logiciel vendu par DASSAULT SYSTEMES

o Définition du plan de développement et d'industrialisation.

o Gestion des équipes de développement et d'industrialisation avec suivi d'avancement.

o Avant vente auprès des clients.

o Présentation de la solution auprès de Business Partners.



Mes compétences :

Smarteam

Service

Oracle