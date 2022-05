Pierre GREZE

Je suis disponible pour participer activement à la réussite de projets, de programmes ou d’activités dont le développement sera basé sur la performance, l’excellence opérationnelle et la qualité au sein d’une société ambitieuse.



Ce projet s’appuie sur des savoir-faire clé…

= > Organisation et gestion du changement

= > Management d’équipes pluridisciplinaires

= > Définitions d’indicateurs clés (KPI) et suivi, mesure de performance opérationnelle et boucle de management.



…et des compétences développées au cours d’un parcours exigeant :

= > Ingénierie des grands projets et systèmes clé en mai :

- rigueur, organisation, planification, suivi des coûts, qualité

= > Télécommunication dans différents secteurs et métiers : opérateur fixe, opérateur mobile, câblo-opérateur – déploiement, projets, ingénierie, support clients grands comptes, service clients, opérations :

- Réactivité, adaptabilité, gestion du changement

- Analyse des process et management par la performance

- Management de production

- Large connaissance des différents métiers de l’opérateur



Mes compétences :

KPI

FTTH

ferroviaire

Process

Service client

GSM

maintenance

ingénierie