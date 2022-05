Pierre GUIGAN

2000-2003 Cycle Ingénieur E.S.I.E.A. spécialité ingénierie d’affaires (Mention très honorable)

(Ecole Supérieure d’Informatique Electronique Automatique)

1998-2000 Cycle préparatoire mathématiques, physiques.

1998 Baccalauréat Général (série S)

1996 Advanced Certificate of English (Cambridge)

1995 First Certificate of English (Cambridge)



Langues :

Anglais Bilingue (séjours aux Etats-Unis, Angleterre… 930 / 990 au TOEIC)

Espagnol Scolaire



Informatique (utilisateur) : Lotus Notes, MS office, MS project, Windows XP/7, Photoshop, Dreamweaver, Joomla, Linux, Siebel, PeopleSoft…



Mes compétences :

Chef de projet

Commercial

Créatif

dynamique

Flexographie

High tech

Ingénieur

Management

Manager

Marketing

Microsoft Technologies

Nouvelles technologies

Sérigraphie