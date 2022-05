Sébastien LESAINT

Expert technique Java sur applications en ligne à fort traffic, référent technique au sein d’une équipe de 8 personnes



Attaché à la connaissance de la chaîne complète de développement : de l’expression de besoin à la production en passant par la conception, le développement, l’infrastructure et le déploiement



Convaincu de l’importance pour la qualité des tests unitaires, de l’intégration continue, de l’usage des design patterns, du travail en équipe et de la veille technologique



Expert SQL et PL/SQL sur SGBD Oracle ; Expérimenté en configuration et administration sous Linux des serveurs Apache, Tomcat, JBoss et Oracle



Direction technique projet

> conception technique, estimations, veille technologique, R&D

> encadrement (5-8 développeurs), expérience Offshore (Tunisie)

> analyse et informatisation besoins client et problématiques métiers

> référent technique, formation technique et business, recrutement



Production

> support niveau 3 sur applications propres et tierces ; investigations

> optimisation (Java/JVM/SQL) site à fort trafic et BDD gros volume

> déploiement Apache, Tomcat/JBoss, Oracle, Linux

> automatisation exploitation (bash, ...) et supervision (RRD, ...)



Programmation Objet

> spécialisation programmation objet, pratique méthode UML

> expert Java (1.4 à 6), connaissance C#, notions Scala

> programmation : orientée aspect, concurrente, fonctionnelle (Guava)

> maîtrise des best practices les plus récents et des designs patterns



Programmation Web

> J2EE 4 et 5, Spring 2.5 et 3, Seam

> WebService SOAP et REST (JAX, CXF)

> Stripes, Struts, Wicket, JSF, JSP, taglibs, Velocity

> Flex 3 et 4, graniteDS ; HTML 4, Javascript, Ajax, CSS 2

> Programmation Desktop

> client-serveur, multi-threading, Java Swing avancé, AWT



Base de données

> Oracle, MySQL, SQL et PL/SQL avancé

> conception de BDD complexes et optimisation SQL/schéma

> ORM : hibernate, JPA ; JDBC



Qualité

> tests unitaires (TestNG, Junit, EasyMock, Mockito)

> intégration continue (Hudson/Jenkins, repository Nexus)

> monitoring qualité (PMD, Cobertura, Sonar, …)



Outils

> IntelliJIDEA, Eclipse ; Git, SVN et CVS ; Maven, Ant ; Yourkit

> bug trackers : JIRA, Mantis, Bugzilla ; confluence (GreenHopper)



Langues

> anglais courant (TOEIC 2003: 940, études et stage en Angleterre)



