Pierre JOURNIAC

CREDIT MANAGEMENT

Management des DSO et impayés

Négociations clients sur délais et moyens de paiement

Gestion des marges arrières

Sélection de partenaires extérieurs (recouvrement)

Gestion des clients douteux et suivi des procédures collectives

Maîtrise des moyens de paiement par carte (Web ou gestion directe)

Maîtrise des lois et règlements (LME, procédures collectives…)



DIRECTION DE PROJET

Maîtrise et application de la méthode 6 Sigma

Gestion de projets trans-fonctionnels (IT/business/fonctions support)

Etablissement et suivi des plans de contrôle

Gestion d’équipes projet sans management direct

Gestion de projets manufacturing

Gestion d’un projet de vente ou intégration d’une acquisition



CONTRÔLE DE GESTION

Clôture, reporting, analyse des écarts

Etudes d’investissement / ROI

Budget prévisionnel annuel

Plan à 3 et 5 ans

Comparaison économique entre sites

Etudes financières dirigées vers le cash

Maîtrise Contrôle de Gestion Manufacturing / Logistique / Commercial

Etablissement de dossiers d’acquisitions d’entreprise

Intégration financière de sociétés acquises



PRICING

Gestion de projet spécifique pricing

Maîtrise prix tarifs / remises / marges arrières



ENCADREMENT

Gestion d’équipes de 6 à 14 personnes

Gestion de personnels cadres et non cadres

Recrutement : CDI, CDD et intérim

Gestion du personnel intérimaire

Gestion des objectifs et suivi



AUDIT

Audit financier de sociétés acquises

Audit client : conseils financiers établis a leur demande







