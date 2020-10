Pierre MAILLARD

Docteur en Mathématiques, j'ai créé et dirigé pendant plus de vingt ans l'institut de recherche et de développement de la qualité de Besançon. j'ai également été Vice Président de la commission d'évaluation des produits et prestations de la Haute Autorité de Santé, et Directeur de Cabinet du Président Edgar Faure.



spécialisé dans:

-Le management de la qualité compétitive

-Le management de la qualité des démarches d'innovation

-L'amélioration des performances des services qualité

-L'accompagnement des démarches d'innovations dans le secteur des bio technologies



Conférencier

thèmes :

l'usage de la qualité dans les démarches d'innovation

les dernières innovations dans le management de la qualité





Auteur des livres

Les pratiques performantes du TQM Editions Hermes Lavoisier

Competitives Quality Strategies Editions JOHN WILEY

Les tactiques de la qualité compétitive Editions ISTE

L'innovation réussie par la qualité Editions ISTE

Competitive quality and innovation Editions JOHN WILEY



Blog : pmconseil.blogspot.com



Nombreux articles sur le site : le cercle les échos



Mes compétences :

Biotechnologies

Management

Qualité

Stratégie

Qualité optimale

Qualité de l'innovation

Qualité compétitive