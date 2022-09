Pierre-Marie DHAUSSY

Depuis 2006, j'ai été alternativement stagiaire, développeur, leader technique, chef de projet, architecte et scrum master. Et ce, durant une 10aine de missions, pour une 15aine de clients et concernant une 20aine d'applications.

C'est le Java/J2EE que j'ai le plus pratiqué mais actuellement c'est Javascript me botte.



Si vous avez un projet/une mission dans laquelle il est question de Node.js, AngularJS, Backbone, Cordova/PhoneGap, FirefoxOS ou autre framework massivement javascript sur Grenoble, vous avez toute mon attention.



Mes compétences :

Javascript

Maven

HTML

Hibernate

J2EE

Spring

JAVA

Tapestry

CSS

BASH

Linux

Debian

Scrum

Méthode agile

Node.js

AngularJS

MongoDB