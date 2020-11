Pierre-Marie LINDEN

Ingénieur Supélec avec 19 ans d’expérience, principalement dans l'industrie de procédé, j'ai obtenu mon diplôme avec la spécialité « Système Énergétique ».



Mon expérience dans l'exploitation et la gestion de projets dans différents pays m'a permis d'acquérir de solides compétences pour le développement de projet, la gestion d'équipe et avec des personnes de différentes cultures.



Mon implication dans les projets comprend toutes les phases du concept, de l'étude de préfaisabilité, l'installation, la mise en service, le démarrage, jusqu’à l’exploitation. J'ai travaillé avec plusieurs sociétés d'ingénierie et mené de nombreux projets. J’ai de plus une excellente connaissance des processus industriels et du management du portefeuille de projet.



Après avoir mis en place les bonnes pratiques pour les activités de mise en service (Commissioning) ou de préparation à l’exploitation (ORP) à Montréal pour tous les grands projets dans le monde, j'ai complété mon expérience, en dirigeant l’équipe PMO (Project Management Office) pour l’Afrique, le Moyen Orient et l’Europe. J'ai aussi travaillé sur une mission d'expatriation en Afrique du Sud pour le projet Coega. Je suis actuellement dirigeant de la société de support aux projets PMS (Project Management Support) pour aider les sociétés à améliorer la rentabilité et la performance de leurs projets.



Mes compétences :

Commissioning

Ingénierie

PMO

Mise en service