Pierre-Marie POLLET

Consultant formateur chez Actinuum, cabinet de conseil spécialisé dans la gestion des transformations.



J'interviens pour toute action en lien avec le système de management de l'entreprise, autour de 4 grands axes:

I. Innovation : apporter des concepts nouveaux et développer des comportements créatifs

II. Management de Projet et Pilotage : prévoir, bâtir des stratégies, les décliner en projets et activités équilibrées

III. Changement : mobiliser autour des opportunités à venir

IV. Réalisation : matérialiser ces concepts, les fiabiliser, les produire et les vendre



Je suis certifié PMP® (PMI®), PRINCE2®, MSP® (APMG); P2M® (PMAJ, Japon)

Actinuum est affilié R.E.P PMI



http://www.actinuum.com



Mes compétences :

Management de projet

Management des SI

Ms project

PMI PMBOK

Gestion de projet

PRINCE 2

PMI

Project Management Office

Agile