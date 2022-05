Pierre PAGNON

Entrepreneur dans l'âme, j'oeuvre toujours à la création de valeur et de richesse par le lancement de concepts novateurs, la création de start up et le parrainage de jeunes entreprises prometteuses.



Ma longue expérience me confère une expertise et un savoir-faire éprouvés au niveau du conseil et de l'accompagnement des jeunes entreprises dans:



1. La définition des axes stratégiques de développement en France et à l'International.



2. La recherche de financement pour la R&D et les projets à fort potentiels.



3. La négociation commerciale: partenariats, apporteur d'affaires, reprise d'entreprises, etc.



Mes compétences :

Création

Création D'entreprises

Développement d'entreprises

Financement de projets

Négociation

Performance

REPRISE D'ENTREPRISES