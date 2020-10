Pierre SAGNES

Le pôle écohydraulique assure un rôle dopérateur ou de co-opérateur dexpérimentations en R&D afin de favoriser les synergies entre équipes de recherche. Le but est d'assurer une production scientifique et technique visant à améliorer les connaissances et développer des outils dans le domaine de la continuité écologique (continuité piscicole et, plus récemment, continuité sédimentaire) ainsi que dans celui des impacts des modifications hydrologiques sur les communautés de poissons.



Le pôle R&D écohydraulique OFB-IMFT-Pprime contribue à :

- produire des éléments de connaissance opérationnels, des outils et des recommandations, directement applicables à la gestion des cours deau. Les bénéficiaires de ces productions sont les services et opérateurs de l'Etat, ainsi que les acteurs chargés de la gestion de leau et des milieux aquatiques.

- apporter un appui technique aux services territoriaux de l'OFB, sollicités par les services de lÉtat lors de l'instruction de certains dossiers.

- capitaliser les retours dexpérience pour lingénierie (certaines expérimentations sont menées en régie).

- diffuser, assurer le transfert des connaissances et des outils produits, en accompagnant leur mise en œuvre par la formation et linformation.

- animer ou participer à des comités scientifiques nationaux et internationaux.

- assurer une veille technologique, notamment en ce qui concerne les outils de télémétrie (RFID, radio, acoustique).



Mes compétences :

Ecologie

Expertise

Pédagogie

Conduite de projets

Biodiversité

Ecohydraulique