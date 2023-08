Plourin YANNICK

Je suis un architecte d'entreprise ayant une forte expérience de construction et d'intégration de système d'information complexe ( SIRHEN et maintenant AIFE).

Je suis à la recherche d'un nouveau challenge en tant qu'architecte d'entreprise où je puisse valoriser au mieux mes compétences et connaissance



Mes compétences :

Architecture

ESB

Forge

Gouvernance

Ingénierie

Management

Management d'équipe

Pilotage

REST

Service WEB

SOA

SOAP

Spring

Technique

Web

Web Services

Web Services REST