Prisca FERRARY (MEUNIER)

Bonjour



Je suis spécialisée dans les métiers de l'import et l'export (Expéditions, retours, crédits documentaires, administration des ventes....).

Je parle l'Anglais et l'Espagnol.

Je travaille sur SAP depuis 2001 et suis Key User depuis quatre ans.



Autonome, esprit d’équipe, force de proposition, organisée, capacité à gérer les priorités



Je gere actuellement un portefeuille de 500 clients ( prise de commandes et negociations offres promotionnelles).





FORMATIONS

__________________________

1997/1999 BTS De Commerce International (LYON)

1995/1997 1ère année de DEUG de droit (LYON)

1995 Baccalauréat Littéraire



LANGUES Anglais Courant

Espagnol Lu, Parlé, Ecrit



Mes compétences :

COMMERCE INTERNATIONAL

SAP

TRANSPORT

Vente

KEY USER SAP

Importation

Exportation

Agroalimentaire

Chimie

Pharmacie industrielle