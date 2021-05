Christophe SCALESSE

Professionnel de la Logistique dans le domaine Industriel, j'ai 30 années d'expériences dans les secteurs agro-alimentaire, chimique et pharmaceutique. Dans de multiples spécialités comme :



- Achats

- Logistique / Supply chain

- Transports (Négociation / Contractualisation / Législation ...)

- Planification de Production / Importations / Co Packing / Co Manufacturing

- Standards Qualité ISO 9001 - 13485 - 14001 - 18001 - 22000 - ou autres BRC / AIB / SQAS/ IFS rapporté au domaine logistique

- Matières Dangereuses / Vrac Liquide / Vrac Solide

- Gestion d'entrepôt (Ambiant, Frais, Frigorifiques) et multi-sites

- Contrat en sous traitance Logistique totale

- Développement Durable lié au transport

- Douanes et autorisations



Ce qui guide mon choix professionnel pour tout nouveau challenge, c'est de construire, améliorer ou piloter une supply chain à vocation internationale pérenne et son système d'information.



Mes compétences :

Transport

Logistique

Achats

Gestion de projet

Management

Amélioration continue

Planification

Approvisionnement

Logistique industrielle

Supply chain