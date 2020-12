Priscilla FRITSCH

Bonjour,



Je suis aujourd'hui à la recherche d'un emploi ; particulièrement dans le domaine des ressources humaines.



Orientée vers la conduite de projets et les ressources humaines, je suis à la recherche de challenges professionnels. Je souhaite me diriger, à long terme, auprès d'une équipe professionnelle et humaine, vers le poste d'assistante RH mais je reste aussi ouverte à d'autres propositions dans le domaine comme le recrutement ou encore la formation. J'aime travailler sur des projets, les anticiper et les finaliser.



Chaque nouvel emploi est pour moi l'opportunité de découvrir un environnement, acquérir une expérience professionnelle enrichissante tout en apportant mes compétences.



Mes compétences :

Conduite de projets

Recrutement

Communication

Motivée

Dynamique