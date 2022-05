Quentin BERNARD

Dynamique, organisé, ayant une forte appétence pour la distribution textile et fort de plusieurs années d'expériences, j'ai pu me familiarisé avec les missions et problématiques de la fonction commerciale, marketing et gestion d'un centre de profit.



Gestionnaire dans l'âme, il ne faut jamais perdre de vue les objectifs fixés, avec la volonté de faire progresser le chiffre d'affaire de l'entreprise dans un secteur concurrentiel important.



Mon expérience tant terrain que gestion et prise de décision en back office, me permet aujourd'hui d'assurer une réelle maîtrise de l'encadrement, du pilotage, de la formation et du coaching des cadres commerçants en magasins. Je recrute, anime et coach une équipe de cadre, agent de maîtrise et employés. J'ai également la charge de piloter mon compte d’exploitation et assure la performance du centre de profit afin de contribuer au développement économique de la région et de l'enseigne.



Mes compétences :

Grande distribution

Ressources Humaines

Management

Ouverture de magasin