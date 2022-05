Quentin BERNARD

Aprés mon BAC STT option commerciale, j'ai poursuivi ma formation par un BTS NRC (Négociation Relation Client) au lycée De La Salle de Rennes.



Au cours de ce BTS, j'ai intégré lors de ma 1ére année de stage, le service commercial du Stade Rennais Football Club avec pour missions : la qualification de prospects et la vente des produits du club : sponsoring maillot, relations publiques (prestations loges), Les éditions Entreprises (Annuaire des entreprises partenaires, la Tribune du SRFC...), Les visuels terrain (panneaux multi affichages, panneaux fixes...).



Pour ma deuxième année de stage, j'ai rejoins une agence immobilière : Les Agences Réunies COGIR avec pour objectifs la prospection physique et téléphonique, la rentrée de mandat de location et la location de biens.



A la suite de cette deuxième et dernière année de BTS j'ai décidé de parfaire mes connaissances dans le domaine de l'immobilier en intégrant une licence de négociateur immobilier.



J'ai poursuivi cette formation dans la même agence immobilière.



Suite à l'obtention de cette licence, j'ai signé un CDI aux Agences Réunies COGIR en qualité de négociateur immobilier.



Aprés plus de 4 ans passé au sein de l'agence, j'ai décidé de mettre un terme à ce CDI le 27 Mars 2010 via une rupture conventionnelle de contrat.



Je suis à présent à la recherche d'un nouveau challenge commercial, de préférence dans la vente aux professionnels, dans les domaines du sport ou de la mode / prêt à porter.