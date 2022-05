Quentin BIHEL

Bonjour ! Je m'appelle Quentin, j'ai 24 ans et je vis à Lyon. Consultant social media en freelance, j'apporte à mes clients mon expertise pour leur stratégie éditoriale sur les réseaux sociaux, je prends en charge le community management pour leur marque, ainsi que les social ads et le webmarketing :)

Anciennement Traffic Manager chez CoSpirit MediaTrack & Local Planet, Social Media Manager chez Du bruit au balcon, et Community Manager chez lelivrescolaire.fr, Figaro Classifieds et Viadeo !



Mes compétences :

Réseaux sociaux professionnels

Social media

Réseaux sociaux

Scénario

Rédaction web

Montage vidéo

Production audiovisuelle

Community management