Quentin BOUS

Grâce aux nombreux médias à forte audience du Groupe Solocal (PagesJaunes.fr, Mappy, Ooreka...) et à nos partenaires (Premium Google, Microsoft, Apple, Yahoo...), je vous accompagne, dans le respect de chaque déontologie et en fonction de vos objectifs, sur une visibilité web complète et efficace :



- Création de site internet

- Vidéo, Reportage photos

- Campagne de liens sponsorisés (AdWords)

- Campagne ciblée sur Facebook

- Retargeting full web

- Marketing direct (emailing, mailing postal, sms...)

- Prise de rdv en ligne, Standard externalisé (ClicRdv)

- Aide à la création de votre identité visuelle (logo...)

- Diffusion sur nos médias

- Gestion de la e-reputation



Pour plus de renseignements et de conseils, contactez moi au 06.32.53.87.81



Mes compétences :

Chargé d'affaire

Commercial

négociateur

Prospection

Stratégie digitale

Associations sportives

Management

Conseil en communication