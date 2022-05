✔ Professionnel de la vente depuis plus de 5 ans.

✔ L'intégralité de ma formation a été effectuée en alternance (école de commerce/entreprise)



✔ Compétences

• Négociation

• Vente

• Management et Chargé de missions

• Mise en place d'événements



✔ Secteur géographique

• Montréal et ses environs



Mes compétences :

Vente

Management

Communication