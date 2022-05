Je suis diplomé d'Audencia et j'ai commencé à travailler pour Ernst and Young Munich, afin de parfaire mes connaissances en finance.

J'ai toujours été attiré par l'international, c'est pourquoi, après un semestre d'étude à l'étranger, Canada et un stage d'un an en Allemagne, j'ai décidé de commencer ma crrière à l'étranger, même si je compte à terme revenir en France.



Mes compétences :

Audit

Finance

International

Rugby