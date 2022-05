Quentin DENEUVE

Passionné de développement web depuis le collège, J'ai décidé d'en faire mes études et mon travail. Je suis actuellement étudiant ayant obtenu son DUT informatique à l'IUT informatique d'Orsay. Je suis en dernière année de master à l'ESGI en alternance, spécialité développement web et E-business.



Je réalise mes divers projets personnels, scolaires ou professionnels en PHP, HTML et Javascript. J'aime découvrir et rechercher de nouvelles technologies du web et pouvoir en utiliser au sein de mes projets. Le travail d'équipe et la réalisation de projets ambitieux en relevant des défis techniques me passionne.



Mes compétences :

Javascript

PHP

HTML

MySQL

Postgresql

CSS

Oracle

JAVA

LESS

MVC

Symfony2

CakePHP

Zend framework

REST

Node.js

Laravel

C

C++

Développement web