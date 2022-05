Quentin DESCHAMPS

Passionné par mon travail et issu du master Espace Rural et Environnement conjoint entre AgroSup Dijon et l'université de Bourgogne, j'ai développé mes connaissances en gestion des milieux naturels, de la faune et des ressources, autour des enjeux de la viticulture durable. Ainsi,au court de mes précédents emplois, j''ai acquis des connaissances et de l'expérience en gestion des services écosystémiques au seins des vignobles, pour lutter contre les ravageurs et les maladies de la vigne. Notamment, sur la gestion de l’enherbement plantes nématicides.

Je suis désormais a la recherche d'un nouvel emploi qui me permettrait de continuer à développer mon expérience dans le domaine de la biodiversité, la gestion durable des ressources et l'élaboration de stratégies de gestion conciliant intérêts anthropiques et écologiques.





Mes compétences :

Herpétologie

Aménagement de l'environnement

Entomologie

Gestion d'espace naturel

Génie écologique

Gestion de budgets

Suite office

SIG

Logiciel R

Map info

Financement de projet

Animation de réunions

Communication projets

Rédaction de rapports

XLstat

Arcgis

Encadrement d'équipe

Viticulture

Biodiversité

Environnement

Chef de projets

Restauration des corridors écologiques

Réaliser des montages financiers

Créer des bases de données géographiques

Réaliser des montages administratifs

Élaborer des stratégies de gestion

Audits techniques en exploitation durable

Réaliser des diagnostics écologiques

Rédiger des études d’impacts

Assister à la maîtrise d'ouvrage

Évaluer la biodiversité

Gérer et coordonner un projet environnemental

Rédiger des plans de gestions

Communiquer et vulgariser des résultats d'étude